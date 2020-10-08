Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодняшнего дня ждали очень многие компьютерные энтузиасты, любители компьютерных игр и конечно же поклонники продукции компании AMD. Не секрет, что сегодня AMD официально представит новейшее поколение своих настольных процессоров серии Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3. В то время, как до анонса осталось еще несколько часов, производители материнских плат уже достаточно давно подготовились к выходу новых процессоров и подготовили свою продукцию для полноценной поддержки чипов Ryzen 5000. На сегодняшний день информации о новых чипсетах для грядущих процессоров нет, что подтверждается многочисленными анонсами и презентациями материнских плат на текущих наборах микросхем. Вот и компания ASUS подготовила новую материнскую плату на флагманском чипсете текущего поколения AMD X570 под названием ROG Crosshair VIII Dark Hero.

реклама

Насколько можно судить, плата ROG Crosshair VIII Dark Hero основана на дизайне печатной платы, оригинальной Crosshair VIII Hero/WiFi. Судя по представленному изображению изменения носят чисто косметический характер, а дизайн радиатора и цветовая составляющая платы соответствуют последнему поколению плат линейки ROG. Еще одним любопытным моментом, который можно заметить, является отсутствие на материнской плате вентилятора чипсета, таким образом набор логики оснащен пассивным охлаждением. Плата получила диагональное оребрение радиатора, в отличие от гладкого полированного металла с хромированными вставками на оригинальной плате. Пока не известно, что плата точно имеет по умолчанию поддержку процессоров серии Ryzen 5000, поскольку в спецификациях для Dark Hero упоминаются только чипы Ryzen 2-го и 3-го поколения, но в любом случае плата имеет поддержку USB BIOS Flashback, и ожидается, что все материнские платы с чипсетами AMD серии 500 получат поддержку Ryzen 5000 после обновления BIOS.