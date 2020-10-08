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Компания Qualcomm на данный момент является одним из ведущих производителей микрочипов, особенно во флагманском сегменте. В течение последних лет компания показывает постоянный рост показателей продаж своих чипов, что не удивительно, так как бурное развитие мобильной техники не собирается снижать свои темпы. Кроме того, подавляющая часть мобильных телефонов и других носимых устройств работают на производимых компанией Qualcomm процессорах, а во флагманском сегменте доля компании и вовсе доходит почти до ста процентов, не считая смартфоны от Apple, а абсолютно все игровые смартфоны используют чипсеты Qualcomm.

Как известно, на 1 декабря 2020 года у компании Qualcomm запланировано проведение технологического мероприятия, на котором планируется провести официальный анонс нового флагманского чипсета под названием Snapdragon 875. Именно на этот чипсет станет основой флагманских смартфонов от ведущих компаний. Но, оказывается, что не только это событие является основным на мероприятии. Появилась информация, что Qualcomm собирается выйти на рынок смартфонов под собственным брендом. По сообщению ресурса DigiTimes, компания решила сотрудничать с Asustek, чтобы выпустить свой первый смартфон. Планируется, что данный смартфон должен появиться в продаже до конца текущего года. Нет никаких сомнений, что смартфон получит грядущий топовый чипсет Snapdragon 875 и станет одним из мощнейших устройств на рынке. Возможно, что и позиционироваться и продвигаться он будет в качестве игрового телефона. Интересным выглядит то, что в качестве партнера выбрана компания ASUS, которая выпускает свою линейку игровых смартфонов Asus ROG Phone. Очевидно, что еще один конкурент на рынке компании ASUS не нужен, но нам не известны закулисы данного сотрудничества, возможно, что за помощь компания Qualcomm сделает ASUS определенную скидку на свои чипсеты и используемые патентованные технологии. Но это лично моё предположение.

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К сожалению более подробной информации о собственных смартфонах от Qualcomm пока нет, поэтому к опубликованной информации стоит отнестись с долей недоверия.

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Что касается будущего флагманского чипсета, то его производство уже началось на фабриках компании Samsung. Snapdragon 875 будет построен на базе 5-нм технологического процесса с использованием EUV литографии. Кроме того, на тех же производственных линиях Samsung будет производиться модем Snapdragon X60 и собственный чипсет Exynos 1000 корейского технологического гиганта. Чипсет Snapdragon 875 может впервые получить комбинацию ядер Cortex-A78 и суперядра Cortex-X1, имеющего на 30% и 23% более высокую энергоэффективность, чем ядра Cortex A77 и A78 соответственно.