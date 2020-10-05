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Чип Huawei KIRIN 9000 выходит в этом месяце, но имеет небольшой тираж

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 Как известно компания Huawei должна представить очередную серию телефонов линейки Mate 40 в октябре текущего года, однако, точной даты на данный момент нет. Точной даты выхода смартфонов на рынок не известно, есть утверждения, что серия появится в середине октября, по другим данным, другие источники информации сообщают о том, что это будет в самом конце текущего месяца. Но, что известно точно, так это использование в линейке Mate 40 нового фирменного чипсета Kirin 9000, который может стать последним флагманским процессором Huawei.

 Чипсет Kirin 9000 станет приемником текущего флагмана компании Kirin 990 5G, в котором используется  7 + нм техпроцесс EUV3 компании TSMC. Kirin 9000, в свою очередь, построен на новом и передовом 5-нм техпроцессе все той же TSMC.

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 Флагманская серия смартфонов от Huawei станет основной обладательницей новейших чипсетов, в которую войдут смартфоны Mate 40 Pro+, Huawei Mate 40, Mate 40 Pro. Кроме того, есть информация, что данный чипсет также станет основой для нового флагманского планшета Huawei. Но, как известно, не всё так радужно для китайской корпорации, находящейся под огромным прессингом со стороны США.

 Согласно источникам информации в среде поставщиков, китайская компания заказывала в TSMC 15 миллионов чипсетов Kirin 9000, но из-за введенных ограничений и санкций США, компания TSMC не смогла исполнить свои обязательства перед заказчиком полностью и произвела всего 8,8 миллионов чипсетов.

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 По словам одного из высших представителей корпорации Huawei, чипсет Kirin 9000 на Mate 40 может стать последним чипсетом флагманского уровня, разработанного в стенах Huawei. Таким образом, после того, как  у Huawei закончатся произведенные чипы, новых она уже не получит, не смотря на имеющиеся договоренности. Хотя у компании есть возможность покупать чипы, она не может сделать это без американской лицензии. Это связано с тем, что почти все производители и поставщики чипов используют американские технологии.

 В настоящее время Китай не собирается опускать руки и вкладывает большие средства в развитие производства собственной высокотехнологической продукции. Если все задуманное будет реализовано, то уже в течение ближайших лет страна сможет произвести свои чипы среднего уровня, но гораздо труднее придется при производстве чипов флагманского сегмента.

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Теги

huawei kirin huawei mate kirin 990 5g kirin 990 (5g)
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