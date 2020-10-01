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Модель Reno4 Z от Oppo представляет собой наиболее доступный смартфон из линейки 4-го поколения, но не смотря на это его технические характеристики выглядят вполне достойно, а некоторые функции, вообще отсутствуют в старших моделях Reno4 и 4 Pro.

Среди уникальных особенностей Reno4 Z является 6,5-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой 120 Гц и контрастностью 1500: 1. В отличие от старших моделей Reno4 и 4 Pro, которые работают на SoC Snapdragon 765G, Reno4 Z комплектуется восьмиъядерным процессором Dimensity 800 5G компании MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц, помощь в работе которому оказывает оперативная память объемом 8 Гб стандарта LPDDR4x. За хранение пользовательских данных смартфона отвечает встроенный UFS. 2.1 накопитель объемом 128 Гб.

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За фотографические возможности смартфона Reno4 Z отвечает задний модуль, включающий четыре камеры. Основной датчик имеет разрешение 48 мегапикселей и 10-кратный цифровой зум, а остальные камеры включают широкоугольный датчик на 8 мегапикселей, датчик для макросъемки на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины. На фронтальной стороне смартфона в вырезе дисплея находится двойная селфи-камера с датчиками разрешением 16 и 2 мегапикселя.

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Смартфон поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и, конечно же, 5G. За автономную работу телефона несет ответственность аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC мощностью 18 Вт.

Вся линейка Reno4 будет доступна на территории Европы, начиная с октября 2020 года, а конкретно стоимость Reno4 Z составит 379 евро.