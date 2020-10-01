Cooler Master выпустила 49-граммовую игровую мышь MM720
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Компания Cooler Master представила на суд публики новую относительно бюджетную игровую мышку MM720 с массой всего 49 г. Новая мышь является результатом пересмотра взглядов компании на линейки игровых манипуляторов серий Spawn и Xornet, но с некоторыми улучшениями, в число которых входит так называемый сотовый корпус, отсылающий своим видом к логотипу компании Cooler Master. Кроме того, теперь компания оснастила свой манипулятор модернизированными оптическими LK переключателями, что позволяет добиться более качественных, длительных и высокоточных нажатий. Что касается сенсора, то в его качестве выступает датчик PixArt PMW3389 с очень большим разрешением, составляющем 16000 DPI.
Новая игровая компьютерная мышь оснащена ножками со специальной PTFE обработкой, приводящей к безупречному скольжению, что позволяет легко и точно наводить мышь на нужный игровой объект. Мышь MM720 оснащена защитой класса IP58. Это помогает предотвратить повреждения, вызванные попаданием пыли и влаги, но она по-прежнему не спасет от пятен, оставленных испачканными жирными чипсами руками). Первые 30000 покупателей получат вместе с мышью специальную противоскользящую наклейку толщиной 0,75 мм, купить которую сможет отдельно любой желающий после выхода мышки в продажу за 9,99 доллара. Никуда не делась и модная нынче RGB подсветка.
Cooler Master MM720 уже доступна на Amazon в матовом черном и глянцевом белом цветах по цене 49,99 долларов.
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