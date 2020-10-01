HP представила VR-гарнитуру Reverb G2 Omnicept Edition
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Сегодня компания HP анонсировала новую VR-гарнитуру Reverb G2 Omnicept Edition с передовой технологией отслеживания для создания "ориентированных на человека" впечатлений. Гарнитура HP Reverb G2 Omnicept Edition VR является обновленной версией недавно выпущенной гарнитуры HP Reverb G2 с добавленными камерами и датчиками для отслеживания движения глаз, зрачка, частоты сердечных сокращений и мимики. Эти данные можно использовать с расширенными алгоритмами машинного обучения SDK Omnicept, позволяющими регистрировать физиологические реакции организма. Прошивка гарнитуры имеет функцию защиты данных, получаемых датчиками в каждый момент их захвата, и никакая информация не сохраняется в гарнитуре.
Гарнитура HP Reverb G2 Omnicept Edition VR поддерживает высокое разрешение и 3D-звук, как у HP Reverb G2, а также добавляет набор новых датчиков и камер для улучшения мониторинга. Новые датчики позволяют очень точно отслеживать движение глаза и взгляд пользователя, чтобы определять уровни фокусировки и взаимодействия, а также позволяют производить рендеринг с меньшей нагрузкой на GPU, но с повышенным качеством изображения. Датчики также позволяют контролировать частоту сердечных сокращений, что может использоваться в оздоровительных процедурах, наряду с возможностями мониторинга выражения лица. Ожидается, что гарнитура HP Reverb G2 Omnicept Edition поступит в продажу весной 2021 года. Информации о стоимости на данный момент нет, и она станет известна ближе к дате поступления в продажу. Но очевидно, что маленькой она точно не будет, учитывая функционал новинки.
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