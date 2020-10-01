Результат теста предполагаемого процессора AMD Ryzen 9 5900X появился в китайской социальной сети
Многие компьютерные энтузиасты с нетерпением ждут выхода нового поколения процессоров от компании AMD. И чем ближе их официальный анонс, тем больше о них появляется информации в Интернете в виде слухов и предположений.
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Сегодня также не обошлось без новостей про будущие чипы AMD. Итак, в китайской сети был размещен снимок экрана компьютера с предполагаемым процессором AMD Ryzen 9 5900X. Название процессора «5900X» не было указано в утечке, но было упомянуто выложившим изображение пользователем. Инсайдер не представил никаких доказательств того, что это действительно процессор на базе архитектуры Zen3, но кодовое имя (код OPN), указанное приложением CPU-Z, похоже, подтверждает предыдущие слухи.
Стоит отметить, что в предыдущих утечках уже упоминался вариант с аналогичным кодовым названием. А Igor’sLAB опубликовывал код «100-000000061-06_49 / 37_Y», якобы относящийся к 16-ядерным процессорам поколения Vermeer, однако, позже данная информация была опровергнута, и было сказано, что процессор на самом деле является 12-ядерным.
На представленном изображении в приложении CPU-Z предполагаемый чип AMD Ryzen 9 5900X якобы набрал 652,8 балла в однопоточном тесте и 9481,8 балла в многопоточном. Данный результат выглядит очень неплохо. Он на 20,3% и 14,4% превышает показатели Ryzen 9 3900X в соответствующих тестах. Следует отметить, что никакой технической информации о тестируемом процессоре в утечке не упоминается.
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Компания AMD официально должна представить серию процессоров Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 через неделю 8 октября. Согласно последним слухам, первые процессоры должны появиться в продаже 20 октября, однако не вся линейка будет выпущена одновременно.
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