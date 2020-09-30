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Сегодня компания Xiaomi представила три новых смартфона серии Mi 10, а именно Mi 10T Lite, Mi 10T и Mi 10T Pro. Вероятнее всего наибольший интерес вызовет младший представитель серии в следствии его большей доступности и неплохих технических характеристик.

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Итак, смартфон Mi 10T Lite укомплектован 6,67-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+. В отличие от старших моделей с 144 Гц дисплеями Mi 10T Lite обладает немного меньшей частотой обновления, равной 120 Гц, однако, он также является адаптивным и может снижать частоту вплоть до 30 Гц. Максимальная яркость экрана достигает 450 нит.

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Смартфон работает на базе чипсета среднего уровня Snapdragon 750G от компании Qualcomm, который поддерживает сети пятого поколения. В минимальной конфигурации телефон оснащается оперативной памятью стандарта DDR4X объемом 6 Гб и встроенным хранилищем UFS 2.1 объемом 64 Гб. Более продвинутая версия включает встроенное хранилище UFS 2.2 объемом 128 Гб.

Что касается фотографических возможностей, то на тыльной стороне смартфона Mi 10T Lite находится модуль из четырех камер, включающий основную камеру разрешением 64 мегапикселя, сверхширокоугольную камеру разрешением 8 мегапикселей, макрообъектив на 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины. На фронтальной панели в отверстии в экране располагается селфи-камера разрешением 16-мегапиксельный.

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За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Кроме того, смартфон может похвастаться наличием двойных динамиков, а также боковым дактилоскопическим сенсором.

Стоимость нового Mi 10T Lite начинается с 279 евро за модель с 64 Гб накопителем. За дополнительные 64 Гб придется доплатить еще 50 евро, то есть 329 евро.