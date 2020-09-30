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Не так давно в сети появилась информация, что компания Realme готовит к выходу новую линейку смартфонов, а официальный анонс серии Realme Q ожидается 13 октября в Китае. Но уже сегодня появилась утечка с некоторыми данными о новинке Realme Q2 благодаря тестированию нового телефона в приложении AnTuTu.

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Если доверять полученной информации, то смартфон Realme Q2 набирает 519 992 попугаев в тесте AnTuTu и работает на чипсете k Dimensity 1000+ компании MediaTek. Такие данные предоставил пользователь Twitter под ником iUpdates. Если вспомнить, что протестированный несколько месяцев назад смартфон iQOO Z3, имеющий тот же чипсет, смог показать в AnTuTu результат в 530 000 баллов, то полученная оценка производительности нового смартфона Realme вполне соответствует предполагаемому набору микросхем от MediaTek. Кроме того, есть подтверждение того, что телефон Realme Q2 имеет поддержку сетей пятого поколения, таким образом Dimensity 1000+ является идеальным кандидатом для установки в новое устройство от компании Realme.

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Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что Realme Q2 в частности и вся серии Q в целом будет располагаться между смартфонами серий Realme V и топовой серией Realme X. Кроме того, Digital Chat Station подтвердил, что в телефоне будет использоваться подэкранный дактилоскопический сенсор, а также присутствовать поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.