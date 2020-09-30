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Компания GELID представила новый процессорный кулер Slim Silence AM4, который был специально разработан для установки в серверных корпусах размера 1U. Процессорный кулер Slim Silence AM4 оснащается двумя высокопроизводительными тепловыми трубками и одним вентилятором Silent PWM с шарикоподшипником. Данный кулер является частью линейки продукции GELID Solutions SILENT, разработанной для серверов 1U, HTPC, панельных ПК и автомобильных компьютеров и оснащенных компактными радиаторами, способными разместиться в небольших корпусах.

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Slim Silence AM4 имеет очень компактный по современным меркам размер высотой всего 28 мм, а также весит всего 206 грамм. Он может охлаждать процессоры с TDP до 85 Вт, таким образом ему под силу охладить процессоры семейств AMD Ryzen 3/5/7.

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Как уже было сказано, система охлаждения оснащена двумя высокопроизводительными тепловыми трубками, выполненными по технологии прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Благодаря прямому контакту с процессором обеспечивается наилучшая теплопередача к радиатору, изготовленному из алюминия и имеющему 32 пластины, тем самым повышается эффективность охлаждения.

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Slim Silence AM4 оснащен бесшумным 65-миллиметровый безрамочным вентилятором с ШИМ контроллером, позволяющим регулировать скорость вращения, что снижает общий уровень шума и обеспечивает при этом достаточный воздушный поток для отличного охлаждения при высокой нагрузке.

Кулер соответствует требованиям RoHS и WEEE, а также предлагает пятилетнюю гарантию, что свидетельствует о его надежности. Кулер Slim Silence AM4 уже доступен для покупки по цене всего 22 доллара.