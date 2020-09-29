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Согласно последним слухам компания Apple представит очередное поколение своих смартфонов 13 октября. Кроме того, эти же слухи утверждают, что мы увидим стандартные 5,4-дюймовые и 6,1-дюймовые модели iPhone 12, а также 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые модели iPhone 12 Pro.

Не так давно в сети появилась информация, что Apple удвоит базовый объем внутренней памяти всех представителей линейки iPhone 12. Сегодня благодаря инсайдеру Джону Проссеру стало известно, что первая партия iPhone 12 будет отгружена в магазины 5 октября, почти за неделю до официального анонса. Модельный ряд будет включать 5,4-дюймовый iPhone 12 mini, который, по словам Проссера, является окончательным маркетинговым названием. Проссер также утверждает, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут анонсированы вместе с обычными моделями, но поставка устройств начнется только в конце ноября.

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Инсайдер заявил, что не PRO модели будут иметь емкость встроенного накопителя 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб. Это означает, что iPhone 12 будет иметь 64 Гб в качестве базового хранилища. Еще в мае Проссер заявлял, что все модели iPhone 12 будут комплектоваться в базовом варианте 128 Гб накопителем. Однако то сообщение было дано задолго до того, как даже были начаты производственные испытания устройства iPhone 12. Таким образом, можно предположить, что только Pro модели iPhone 12 будут в базовом исполнении иметь 128 Гб в качестве хранилища.

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Описанную выше информацию подтверждает и другой инсайдер под ником L0vetodream также утверждающий, что только модели iPhone 12 Pro получат от 128 Гб памяти, а стандартные модели только 64 Гб.

Грядущие смартфоны линейки iPhone 12 будет отличаться значительным изменением дизайна по сравнению с текущими моделями. Смартфоны будут иметь более квадратный дизайн, похожий на iPad. Кроме того, сканер LiDAR будет доступен только на топовом представителе линейки в лице iPhone 12 Pro Max, о чем свидетельствуют несколько ранних утечек и слухов.