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Около недели назад известный инсайдер @TUM_APISAK сообщил об обнаружении им результатов тестирования процессора Ryzen 7 5700U в игре Ashes of the Singularity, а сегодня на портале VIDEOCARDZ также появились результаты тестирования в этой игре еще одного процессора нового поколения AMD Ryzen 7 5800X.

Таким образом, похоже, подтверждается, что компания AMD на самом деле не станет использовать название серии Ryzen 4000 для своих настольных процессоров. К чипам серии 5000 будут относиться грядущие чипы на архитектере Cezanne (Zen3) и Lucienne (Zen2 - Renoir Refresh), что логично, так как использование 4000-й серии могло привести к путанице потенциальных покупателей при выборе нового процессора компании.

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Стоит, однако, отметить, что тестирование в игре AotS не раскрывает абсолютно никакие характеристики процессоров, включая рабочую частоту процессора и встроенного графического ядра, а также чипсет использованный в тестовой материнской плате. Тестирование проводилось на видеокарте предыдущего поколения компании Nvidia GeForce RTX 2080 в режиме настроек графики Crazy и в нескольких разрешениях экрана, включавших 1080p, 1440p, а также 4K. Тестирование также показывает нам полученную частоту кадров.

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Судя по утечке процессор Ryzen 7 5800X оснащен 8 ядрами и имеет 12 потоков. Кроме того, ожидается, что Ryzen 9 5900X получит 12 ядер. Также имеются слухи о 16-ядерном чипе, который скорее всего получит название Ryzen 9 5950X, но до сих пор этот процессор не появлялся ни в одной из утечек под таким названием.

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Процессоры AMD Vermeer серии Ryzen 5000 будут основаны на ядрах Zen3. Подробности новой архитектуры пока неизвестны, однако серия будет построена на усовершенствованном 7-нм технологическом процессе и получит более высокие тактовые частоты по сравнению с процессорами Matisse (серия Ryzen 3000).

Компания AMD официально должна представить процессоры Zen3 для настольных компьютеров 8 октября на специальном мероприятии.