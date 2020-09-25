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Сегодня появилась информация, что компания Qualcomm разрабатывает новый чип 700-й серии под названием Snapdragon 775G. Известный инсайдер Роланд Квандт с ресурса WinFuture утверждает, что набор микросхем тесно связан с чипсетом SM8350, который более известен под названием Snapdragon 875.

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Ходят слухи, что Snapdragon 775G будет построен на более тонком 6-нм техпроцессе, чем существующий в настоящее время флагманский чипсет среднего уровня Snapdragon 765G. Неудивительно, что Квандт ожидает от нового набора микросхем серьезного обновлением серии чипсетов Snapdragon 7xx.

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Инсайдер не привел никакой информации о производительности нового чипсета, однако, благодаря Android Headlines и Sparrows News, данный недочет был устранен. Указанные источники информации утверждают, что Snapdragon 775G получит на 40 процентов более быструю процессорную производительность и на 50 процентов большую производительность графического чипа, чем у Snapdragon 765G. Стоит всё же относиться к этим цифрам с долей недоверия, так как никаких подтверждений этому нет. Да и выглядят они уж больно подозрительно высокими.

Квандт утверждает, что чипсет имеет кодовое обозначение Cedros и номер модели SM7350. Судя по всему, компания Qualcomm тестирует Snapdragon 775G на неком устройстве с дисплеем частотой 120 Гц, 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и внутренним накопителем UFS 3.1 емкостью 256 Гб. Данный факт не означает именно таких комплектующих в составе устройств на Snapdragon 775G, но свидетельствует о подобной поддержке со стороны чипсета.

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Дата официального анонса новинки пока не известна, но с учетом прошлогоднего анонса предшествующего Snapdragon 765G в декабре 2019 года, стоит ожидать анонса примерно в это же время. Таким образом до анонса остается около трех месяцев, а появление первых смартфонов на его основе состоится только в начале будущего года.