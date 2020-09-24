APU AMD Ryzen 7 5700U замечен в тесте Ashes of the Singularity c iGPU Vega 11
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Как известно компания AMD в начале 2021 года должна представить приемника процессоров Renoir под кодовым названием Cezanne. Однако согласно появившейся информации, между ними увидит свет промежуточный вариант APU под кодовым названием Lucienne, в котором ожидаются незначительные улучшения. Согласно результатам тестов в игре Ashes of the Singularity, обнаруженных известным инсайдером под ником TUM_APISAK, APU Lucienne также могут получить улучшенные графические процессоры..
В первых результатах AotS, обнаруженных APISAK, упоминается, что APU Lucienne под названием Ryzen 7 5700U, но, поскольку прямого сравнения с предыдущими версиями APU не было представлено, то прирост производительности остался неизвестен. Некоторые пользователи Twitter отметили, что модель Ryzen 7 5700U примерно на 9% быстрее по сравнению с доступным в настоящее время APU Ryzen 7 4800U, однако предоставленные тесты проводились с другими настройками графики, поэтому сравнение было неточны.
Позже TUM_ APISAK предоставил прямой сравнительный тест, показывающий, что модель APU Ryzen 7 5700U на 33% быстрее, чем 4800U. Однако, и здесь стоит упомянуть, что более справедливое сравнение было бы между 5700U и 4700U. Из тестов видно, что процессорная производительность 5700U отстает от 4800U, в то время как производительность графического процессора существенно выросла. Учитывая данный факт, напрашивается вывод, что прирост графической производительности эквивалентен разнице между Vega 11 и Vega 8.
Таким образом, весьма вероятно, что iGPU Vega 8 будет использоваться в младших моделях Lucienne, в то время как топовые варианты получат iGPU Vega 11. Точной даты выхода новых APU не известен, но, согласно твиту от MebiuW, производители ноутбуков уже тестируют модели с Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U.
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