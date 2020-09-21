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Сегодня появилась информация от известного инсайдера под ником l0vetodream, который в своем сообщении в Twitter перечислил названия будущих моделей iPhone 12. Согласно его данным в линейке смартфонов Apple 2020 года появится новая модель под названием iPhone 12 mini, которая станет первым смартфоном в истории компании Apple получившим приписку «mini» в названии.

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Использование подобного обозначения младших моделей в своей продукции для Apple не является чем-то необычным, достаточно вспомнить такие устройства, как, например, iPod mini, Mac mini и iPad mini. В связи с возросшим количеством моделей смартфонов в пределах одной линейки, подобный шаг выглядит вполне логичным. Таким образом, основываясь на обновленных данных, полученных от l0vetodream, полный список моделей IPhone 2020 выглядит следующим образом:

iPhone 12 mini (5,4 дюйма);

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iPhone 12 (6,1 дюйма);

iPhone 12 Pro (5,8 дюйма);

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iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма).

Напомню, что все новые iPhone будут оснащены OLED-дисплеями и новым мощным чипсетом A14, большим объемом оперативной памяти и поддержкой сетей пятого поколения. Кроме размера экрана еще одной отличительной особенностью между моделями станет разное количество камер. Pro модели будут комплектоваться тремя камерами, а не Pro модели получат только по две камеры.

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Выпуск iPhone в этом году был отложен из-за проблем с поснавками компонентов, которые в свою очередь были вызваны пандемией COVID-19. Ожидается, что компания Apple официально представит новую линейку смартфонов на виртуальном мероприятии в следующем месяце.