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Компания Vivo готовится представить на мировом рынке два новых смартфона: Vivo V20 и Vivo V20 SE. Об этих аппаратах уже несколько дней ходят слухи. Вчера появились новые рендеры, показывающие внешний вид смартфона. А сегодня стали известны полные технические характеристики грядущего устройства Vivo V20 SE. Информацию о смартфоне предоставил пользователь Twitter Судханшу.

Vivo V20 SE будет относиться к устройствам среднего класса и получит в качестве основы чипсет Snapdragon 665 от компании Qualcomm. Это не самый мощный чипсет, однако для среднестатистического пользователя его вполне достаточно, он даже может показать неплохую игровую производительность на средних настройках графики. Компанию Snapdragon 665 составляют 8 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель объемом 128 Гб, который можно расширить картами памяти.

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Смартфон оснащен AMOLED дисплеем с диагональю 6,44 дюйма и разрешением FHD+. Экран имеет защиту Gorilla Glass третьего поколения. В каплевидном вырезе дисплея расположена фронтальная камера разрешением 32 мегапикселя с диафрагмой f/2.0.

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На задней стороне устройства находится модуль из трех датчиков. Он включает в себя основную 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/1.8, сверхширокоугольную камеру разрешением 8 мегапикселей f/2.2 и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Vivo V20 SE оснащается аккумуляторной батареей емкостью 4100 мАч с технологией быстрой зарядки FlashCharge мощностью 33 Вт. Смартфон оснащен разъемом USB Type-C и работает на оболочке FunTouch OS 11 на базе ОС Android 10. У покупателей будет возможность выбрать цвет Pale Blue или Black. Датой поступления в продажу значится 24 сентября, т.е. уже в ближайший вторник.