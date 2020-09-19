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Компания Microsoft объявила о готовности обновления Windows 10 версии 20H2. Оно имеет номер сборки 19042.508 и развернуто на канале Release Preview программы Windows Insider. Хотя это финальная версия, Microsoft объясняет, что его команда все еще работает над окончательными настройками и исправлениями, чтобы оптимизировать работу перед финальным выходом.

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Обновление Windows 10 October 2020 Update будет выпускаться поэтапно. Чтобы запустить его загрузку и установку, необходимо сделать это вручную.

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Windows 10 October 2020 Update не является основным выпуском. Как и ноябрьское обновление 2020 года, оно представляет собой пакет обновления с исправлениями ошибок и улучшениями, но без новых функций.

Стоит сказать, что с обновлениями Windows 10 наблюдается не очень хорошая ситуация. В качестве примера можно вспомнить обновление за октябрь 2018 года. Microsoft даже приостановила его развертывание вследствие того, что число ошибок и возникших у пользователей проблем превзошло все пределы разумного. Последнее крупное обновление в мае текущего года также получилось, мягко говоря не идеальным и привело к новым проблемам у пользователей по всему миру. Есть информация, что Microsoft планирует поменять свою стратегию по выпуску двух крупных обновлений каждый год и перейти на один ежегодный патч. Есть надежда, что такие обновления будут протестированы более тщательно, и проблемы, вызванные их установкой, уменьшатся.