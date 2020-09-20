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Сегодня в Интернете появились новые подробности о грядущем планшете Galaxy Tab Active 3 от компании Samsung. Эта модель должна заменить выпущенный в 2017 году Galaxy Tab Active 2, и сохранит главную особенность планшетного компьютера, а именно степень защиты, соответствующей требованиям американского военного стандарта MIL-STD 810.

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В качестве аппаратной основы планшета выступает чипсет собственного производства Samsung Exynos 9810. Объем оперативной памяти устройства составляет 4 Гб, а объем встроенного накопителя может быть равен 64 или 128 Гб. Кроме того, планшет получил основную камеру с разрешением 13 мегапикселей и фронтальную камеру с разрешением 5 мегапикселей. Новый Galaxy Tab Active оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей, имеет аккумуляторную батарею емкостью 5050 мАч и работает на операционной системе Android 10 из коробки.

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Galaxy Tab Active 3, как обычно, будет выпущен в двух вариантах: первый вариант оснащен только модулем Wi-Fi, а второй кроме Wi-Fi оснащен модемом LTE. Также возможен вариант с поддержкой 5G, однако, его аппаратная основа должна быть совершенно другой. Кроме того, новинка комплектуется фирменным стилусом S Pen. Цена планшета на данный момент не афишируется, но есть предположения, что она будет не менее 500 долларов. Точная дата анонса также пока не известна.

Напомню характеристики модели предыдущего поколения:

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- 8,0-дюймовый (1280 x 800 пикселей) WXGA TFT-дисплей;

- процессор Samsung Exynos 7870 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графическим процессором Mali T830;

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- 3 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ внутренней памяти, расширяемой до 256 ГБ с помощью microSD;

- ОС Android 7.1 (Nougat);

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- 8-мегапиксельная задняя камера с автофокусом и светодиодной вспышкой;

- фронтальная камера 5 Мп;

- защита IP68 от пыли и влаги, защита от ударов, и падения с высоты до 1,2 м, MIL-STD-810G;

- сканер отпечатков пальцев;

- стилус S Pen (сертификация IP68, уровень давления 4096, Air Command);

- размеры: 127,6 х 214,7 х 9,9 мм; Вес: 419 г;

- 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, GPS / ГЛОНАСС, NFC, USB 2.0 Type C;

- аккумулятор емкостью 4450 мАч.