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После анонса компанией Apple нового процессора A14 компании Redmi, Realme и другие бренды также заявили о своем желании выпустить устройства с 5-нм чипами. Нет никаких сомнений, что таким процессором станет 5-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 875, который официально должен быть анонсирован в конце года. Скорее всего данный чипсет станет основой для подавляющего большинства флагманских смартфонов будущего года.

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Согласно информации от известного инсайдера @UniverseIce, мобильные процессоры Qualcomm Snapdragon 875 и Samsung Exynos 1000 будут использовать идентичный архитектурный дизайн. По словам @UniverseIce, в этих чипах будет использована одинаковая трехкластерная архитектура по схеме "1 + 3 + 4". Буква E относится к чипу Exynos, а S относится к чипу Snapdragon.

Цифры в последовательности 1 + 3 + 4 означают сверхбольшое ядро, 3 больших ядра и 4 энергоэффективных ядра. Новый чипсет Qualcomm Snapdragon 875 основан на 5-нм техпроцессе компании Samsung и, как ожидается, будет использовать супер ядро ARM Cortex X1 последнего поколения, имеющего более высокую производительность, чем Cortex A78.

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Согласно информации от ARM, Cortex X1 имеет на 30% более высокую пиковую производительность, чем Cortex-A77. Cortex A78 имеет производительность на 20% выше, чем Cortex A77 предыдущего поколения.

Как и всегда новый чип Qualcomm Snapdragon 875 будет представлен в декабре этого года и официально поступит в продажу в первом квартале 2021 года. Ожидается. что первыми устройствами на новом чипсете станут Samsung Galaxy S21, серия Xiaomi Mi 11 и серия OPPO Find X3.

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Что касается чипсета Exynos, то он не так популярен, как чипы Qualcomm, MediaTek и Kirin от Huawei. Напомню, что не так давно произошла утечка информации о новом процессоре Samsung Exynos 1000. В отличие от предыдущих чипов Samsung, этот процессор использует в графической составляющей технологию RDNA компании AMD. Новые графические чипы на архитектуре RDNA станут заменой для GPU Mali.

Благодаря использованию графического процессора RDNA результаты Exynos 1000 значительно возрастут. Например в тесте Manhattan 3.1 он показывает производительность 181 кадров в секунду, что практически на 50% выше, чем у графического процессора Adreno 650, входящего в состав чипсета Snapdragon 865, а в тесте Aztec ruins (Normal) с более высокими требованиями к графической производительности Exynos 1000 набрал 138 кадров в секунду. Данный результат уже в 2,5 раза больше, чем у Snapdragon 865. Ожидается, что Exynos 1000 будет выпущен ибо в самом конце этого или в начале следующего года. Вероятнее всего чипсет дебютирует в новой серии смартфонов Galaxy S.