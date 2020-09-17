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Компания ADATA выпустила новый твердотельный накопитель XPG GAMMIX S50 Lite PCIe Gen4, обеспечивающий отличную производительность и оснащенный интерфейсом PCIe четвертого поколения. Этот накопитель имеет скорость последовательной записи до 3200 Мб/с и до 3900 Мб/с при чтении. Такие скоростные показатели делают этот SSD идеальным как в качестве системного, так и в качестве файлового хранилища. Такой скорости удалось достичь благодаря использованию флеш-памяти типа 3D NAND и интерфейса PCIe последнего поколения.

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"С выпуском S50 Lite мы расширили предложение SSD с интерфейсом PCIe Gen.4, чтобы удовлетворить потребности как профессионалов, так и рядовых пользователей, будь то для работы или развлечений", - сказал представитель компании ADATA.

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Новейший SSD от компании ADATA использует как SLC кэширование, так и буферизацию кэша DRAM, чтобы обеспечить параметры чтения и записи на уровне 490000/540000 IOPS.

Этот твердотельный накопитель включает две модели емкостью 1 Тб и 2 Тб, позволяя пользователю не переплачивать за ненужный объем хранилища.

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Для охлаждения в SSD-накопителе используется алюминиевый радиатор для эффективного отвода тепла от чипов NAND, позволяющий на 20 процентов снизить температуру чипов по сравнению с другими твердотельными накопителями без подобного радиатора.

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GAMMIX S50 PCIe Gen4 имеет поддержку множества технологий, а также код проверки четности с низкой плотностью и сквозной защитой данных, обладает поддержкой RAID Engine и 256-битного шифрования AES. Приятной для будущих покупателей может стать пятилетняя гарантия.

Стоимость и время поступления в продажу пока не сообщаются.