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В последнее время все большую популярность получает наличие темной темы в различных приложениях, как на мобильных устройствах, так и на персональных компьютерах. Компания Microsoft также не смогла остается в стороне от темной темы. В сборке 20211 для инсайдеров Microsoft тестирует новое обновление темного режима для пользовательского интерфейса ОС Windows 10.

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Для всех пользователей, у которых установлены предварительные бета-версии сборки, теперь могут насладиться темным режимом в Windows Search. Предварительное обновление Windows 10 включает темный режим для поисковика Windows, пользовательскому меню в интерфейсе поиска и страницам веб-поиска в Bing. Всплывающие диалоговые окна открытия и удаления также темные.

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Для того, чтобы включить новую темную тему в Поиске Windows, необходимо зайти в "Настройки"> "Персонализация"> "Цвета", а затем выбрать параметр "Темная".

Более того, похоже, что Microsoft проводит внутреннее тестирование закругленных углов и других улучшений дизайна Windows 10. Цель состоит в том, чтобы исправить проблемы с согласованностью интерфейса Windows 10 и добавить темный режим там, где он сейчас отсутствует.

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Однако задача Microsoft по применению темной темы к другим областям намного сложнее, чем можно было бы ожидать.В настоящее время Microsoft не может адаптировать все диалоговые окна, меню и страницы к темной теме, поскольку они должны работать в рамках "устаревших структур пользовательского интерфейса". Например, темный режим доступен для проводника, но в настоящее время он отсутствует во всплывающих меню, таких как вкладка "Свойства".