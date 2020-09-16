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Игровой ноутбук Honor Hunter V700 выпущен официально

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 Сегодня компания Honor представила свою первую серию игровых ноутбуков Honor Hunter Gaming V700. Они обеспечивают максимальную производительность и имеют тонкий и легкий корпус.

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 Игровые ноутбуки Honor Hunter серии V700 имеют металлический корпус толщиной 19,9 мм, подставку для рук и стильный внешний вид.

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 В ноутбуке применен экран с диагональю 16,1 дюйма, имеющий примерно на 6,6% больше площади, чем у  стандартных 15,6-дюймовых моделей. Разрешение экрана составляет 1920 × 1080 пикселей. Он также поддерживает частоту обновления 144 Гц, имеет широкую цветовую гамму 100% sRGB, улучшенную цветопередачу, обладает контрастностью до 1000: 1 и обеспечивает яркость 300 нит.

 Благодаря очень узким рамкам в 4,7 мм с обеих сторон, и тонкому корпусу, Honor Hunter Gaming Book V700 имеет размер типичный для более компактных 15-дюймовых ноутбуков, что позволяет 16,1-дюймовому мобильному компьютеру быть таким же удобным в эксплуатации, как и 15-дюймовым устройствам.

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 Honor Hunter Gaming Book V700 также имеет настраиваемые игровые клавиши без перфорации и кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Кроме того клавиатура имеет RGB подсветку и игроки могут самостоятельно подстроить подсветку клавиатуры в соответствии со своими предпочтениями. Также корпус имеет очень привлекательные световые эффекты, поддерживающие до 16 миллионов цветов. 

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 Ноутбук имеет множество интерфейсов, в том числе один 3,5 мм разъем для наушников, один порт USB Type-C, один стандартный порт HDMI, два интерфейса USB 3.2 Gen 1 (USB-A), один порт USB 2.0 (USB-A) и один порт RJ45 Gigabit Ethernet.

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 Что касается конфигурации, то игровой ноутбук Honor Hunter V700 может быть оснащен процессором Intel Core i7-10750H и Core i5-10300H. За графическую производительность ноутбука отвечают карты компании Nvidia, а именно NVIDIA GeForce RTX 2060 или NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. В качестве системы хранения данных ноутбук оснащается твердотельный накопителем емкостью от 512 Гб до 1 Тб, а объем оперативной памяти составляет 16 Гб с возможностью расширения до внушительных 32 Гб.

 Что касается цен, то вариант i5-10300H / GTX 1660 Ti / 16 Гб / 512 Гб стоит 7499 юаней (1109 долларов), модель i7-10750H / RTX 2060 / 16 Гб / 512 Гб стоит 8499 юаней (1257 долларов), версия i7-10750H / RTX 2060 / 16 Гб / 1 Тб стоит 9999 юаней (1479 долларов).

 В настоящее время на ноутбуки открыт предзаказ с последующей поставкой клиентам после 27 сентября.

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Cyborg39rus
22:52
гарантия только ДНС кстати, не забывай. Другие виды гарантии - фуфло, ими можно подтереться !
Nvidia RTX 3080 FE Ampere - большой скачок в мощности (тесты, сравнения) и на 27% быстрее, чем Titan RTX (с ценой на треть меньше)
N1ghtwish
22:49
Куплю вашу RTX2080 за 15т.р., наличие гарантии обязательно.
Nvidia RTX 3080 FE Ampere - большой скачок в мощности (тесты, сравнения) и на 27% быстрее, чем Titan RTX (с ценой на треть меньше)
Moleculo
22:49
а то, китайцы еще не такое покажут
Huawei Honor раскрыла характеристики игрового ноутбука Hunter Game Book V700
Дмитрий Михайлов
22:44
HUAWEI вывезет, это не Microsoft, Apple или Samsung - ребята делают флагманы с хорошей ценой. Понятное дело, что такие гиганты, как огрызок и шанцунг, не готовы к реальной конкуренции на рынке, ведь у...
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Satoshi Araki
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И с чего вы взяли что это рекорд, да ещё и такой, какой никто не побил? У некоторых проектов на всех плафтормах онлайн превышает миллион. Зайди в тот же стим, кс, дота, и прочие имеют более 500.000 че...
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ACDCOVER
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