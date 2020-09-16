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Компания Xiaomi в настоящее время работает над своей новой серией смартфонов Redmi K40, которая должна сменить довольно успешные устройства семейства Redmi K30. Хотя на данный момент официальной информации об этом устройстве нет, в сети начинают появляться первые слухи и утечки.

Как известно, вчера Apple официально выпустила свой новый чип Bionic A14, использующий новейший 5-нм техпроцесс. После чего Лу Вейбинг, вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, намекнул, что новые устройства на базе 5-нм чипов уже на подходе. В этой связи известный источник утечек информации с Weibo под ником @DigitalChatStation сообщил, что Лу Вейбинг имел в виду смартфон Redmi K40 Pro. Он также утверждает, что Redmi K40 Pro получит в свое распоряжение новейший чипсет Snapdragon 875 от компании Qualcomm. Кроме того, этот смартфон будет оснащаться полноэкранным дисплеем, емким аккумулятором, быстрой зарядкой высокой мощности и основную камеру с большим количеством пикселей.

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Конечно, кроме перечисленных характеристик грядущему смартфону будет чем удивить потенциальных покупателей. Не исключено, что устройство станет одним из первых обладателей новейшим чипсетом Snapdragon 875. Кроме того, существует небольшая вероятность того, что смартфон Redmi K40 Pro получит фронтальную камеру, расположенную под экраном. Выход смартфона в продажу, возможно, состоится в первом квартале следующего года.

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Что касается младшего представителя серии, то Redmi K40 выйдет уже в ближайшее время и будет работать на базе чипсета Snapdragon 775.

Не стоит забывать, что все выше сказанное относительно Redmi K40 Pro является лишь предположением, пусть даже из надежного источника. Необходимо набраться терпения и дождаться официальной информации.