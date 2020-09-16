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Samsung Galaxy F41 обнаружен в Google Play с чипсетом Exynos 9611

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 Вчера появилась информация от 91Mobiles, в которой утверждалось, что компания Samsung готовит к выходу новую серию средне бюджетных мобильных телефонов, получившую название Galaxy F. Сообщалось, что новые смартфоны изначально появятся на  рынке Индии и будут оцениваться производителем в пределах от 200 до 270 американских денежных знаков. Сегодня первый смартфон новой серии под названием Samsung Galaxy F41 появился в  базе данных  Google Play.

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 Согласно информации с Google Play, новый смартфон от Samsung получит Full Hd+ дисплей с разрешением 2349 x 1080 пикселей с плотностью изображения 420 точек на дюйм. За работу смартфона отвечает процессор Exynos 9611 производства Samsung. Кроме того, в телефоне установлено 6 Гб оперативной памяти объемом 6 Гб. Устройство работает на базе ОС Android 10 из коробки с фирменной оболочкой OneUI.

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 Кроме того, в сети появилось схематичное изображение расположения портов, клавиш и других элементов Samsung Galaxy F41. Судя по изображениям, смартфон получил дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. На задней стороне телефона установлена тройная камера со светодиодной вспышкой в прямоугольном модуле и сканер отпечатков пальцев по центру. Samsung Galaxy F41, скорее всего, получит порт USB Type-C между решеткой динамика и 3,5 мм разъемом для наушников внизу. ока остаются неизвестными остальные характеристики смартфона, включая объем встроенной памяти, поддержку NFC, емкость аккумуляторной батареи и др.

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 Что касается даты выхода смартфонов, то согласно информации 91Mobiles, серия Galaxy F должна появиться в октябре, сначала на онлайн площадках, а затем и в розничных магазинах.

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