Samsung готовит в выходу новую серию смартфонов Galaxy F
Компания Samsung известна своими флагманскими смартфонами. Однако похоже, что она собирается уделить больше внимания бюджетным устройствам. Конечно компания выпускает и недорогие смартфоны, нот они не имеют такой же популярности, как топовые или среднебюджетные устройства. Причиной этого является тотальное доминирование китайских компаний. В свое время Samsung запустила смартфоны серии M, и она стала довольно успешной. Теперь Samsung хочет продолжить начатое, и собирается запустить новую серию Galaxy F.
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Пользователь под псевдонимом 91Mobiles утверждает, что Samsung работает над серией F. которая сначала появится на индийском рынке, а затем поступит в продажу по всему миру, как это было серией Galaxy M. Ожидается, что стоимость смартфонов новой серии составит от 200 до 270 вечнозеленых. Это означает, что он будет запущен в серии Galaxy M. Так чем же Samsung будет отличать серию Galaxy F от Galaxy M? Что ж, главным преимуществом серии Samsung Galaxy F будет камера.
Казалось бы. что две серии смартфонов одного ценового диапазона будут создавать внутреннюю конкуренцию, однако, согласно имеющейся информации новая серия Galaxy F будет ориентирована на фотографических возможностях. Недорогой смартфон с отличными камерами сможет привлечет множество людей. особенно среди молодежи. Как известно, сейчас в смартфонах бюджетного, да и среднего класса устанавливаются камеры с несколькими объективами, но большинство из них установлены для галочки из маркетинговых соображений. В лучшем случае приемлемое качество изображения демонстрирует только основной объектив. Новая серия Galaxy F должна изменить такую ситуацию.
Что касается даты выхода смартфонов, то согласно источнику, серия Galaxy F должна появиться в октябре, сначала на онлайн площадках, а затем и в розничных магазинах.
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