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В последнее время все больше производителей электроники заявляют, что собираются представить свой вариант гибкого смартфона. При чем такая информация поступает даже от компаний, ранее не производивших смартфоны. Сегодня в сети появилась информация о том, что компания HP запатентовала свой вариант гибкого смартфона. Много лет назад она уже производила карманные компьютеры, однако вскоре решила уйти с этого рынка. И вот спустя много лет HP решила вернуться, следуя современному тренду на устройства с гибкими дисплеями. Интернет портал LetsGoDigital обнародовал новую патентную заявку на гибкий смартфон компании HP, которая свидетельствует о том, что корпорация HP собирается вернуться на рынок умных телефонов.

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Данный патент был подан во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности компанией HP в феврале прошлого года. Данная патентная заявка на смартфон с гибким экраном была одобрена 13 августа текущего года.

В патенте показан складной дизайн смартфона, аналогичный Motorola Razr и Samsung Galaxy Z Flip. LetsGoDigital создал несколько визуализаций устройства, чтобы лучше показать, как будет выглядеть складной телефон HP, если он когда-либо пойдет в производство.

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Компания HP описывает устройство как "использующее подвижный шарнир, который можно складывать в разных положениях" и не ограничивается складыванием пополам. Чтобы предотвратить повреждение, HP надеется использовать растяжимую структуру, которая будет становиться толще при увеличении давления.

Следует понимать, что поскольку дизайн устройства слишком продвинут, ожидается, что он не появится еще долго.