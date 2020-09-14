EVGA GeForce RTX 3090 XC3 и GeForce RTX 3090 FTW3 появились на фото
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После анонса нового поколения графических процессоров серии RTX 30xx от Nvidia, компании - партнеры стали демонстрировать свои варианты видеокарт с собственными системами охлаждения. Сегодня в Интернете были опубликованы изображения топовых видеокарт поколения Ampere от американской компании EVGA: GeForce RTX 3090 FTW3 и GeForce RTX 3090 XC3 оснащенные воздушными системами охлаждения собственной конструкции. Графическая карта GeForce RTX 3090 XC3 представляет собой более доступное решение в семействе видеокарт EVGA RTX 3090, а GeForce RTX 3090 FTW3 является топовой картой в данной линейке производителя.
В отличие от старшей модели карта EVGA GeForce RTX 3090 XC3 имеет более простую двухслотовую систему охлаждения, использующую в конструкции три вентилятора. Плата имеет высоту 110 мм и оснащена двумя стандартными 8-контактными разъемами питания. Предполагается, что EVGA GeForce RTX 3090 XC3 будет иметь тактовые частоты графического процессора и памяти, установленные компанией NVIDIA для GeForce RTX 3090, и получит стоимость близкую к эталонной, указанную компанией NVIDIA во время анонса, т.е. 1499 долларов США. Старшая видеокарта GeForce RTX 3090 FTW3 оснащена крупной трехслотовой охлаждающей системой, которая выглядит намного интереснее, чем у младшей модели. В конструкции кожуха используются металлические вставки и RGB подсветку. GeForce RTX 3090 FTW3 получит повышенные тактовые частоты относительно референсных и усиленную систему питания с тремя 8-контактными разъемами. На базе этой печатной платы немного позже будут выпускаться видеокарты с жидкостными системами охлаждения, а также другие продукты для оверклокерского сегмента в том числе карты серии EVGA Kingpin.
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