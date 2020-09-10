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В прошлом году мы стали свидетелями появления сетей 5G и первых устройств с поддержкой нового поколения связи, однако именно 2020 год станет годом широкого распространения стандарта 5G. Причиной этого является дороговизна первых 5G устройств в 2019 году и их малая распространенность. В текущем же году появились чипсеты среднего уровня с поддержкой новейшего стандарта и, несмотря на продолжающуюся пандемию, рост числа 5G аппаратов среднего продолжается стремительными темпами. Потребитель может выбрать широкий спектр устройств с процессорами компаний Qualcomm и MediaTek. Последняя со своей линейкой Dimensity вносит особенный вклад в распространенность 5G, так как предлагает отличную производительность за небольшие деньги. Согласно агентству Canalys, Китай в настоящее время лидирует по развертыванию сетей 5G и доступности мобильных телефонов с их поддержкой. Исследовательская компания заявляет, что в 2020 году будет продано около 278 миллионов телефонов с поддержкой 5G. Более 62% из них, т.е. около 172 миллионов будут проданы на рынке материкового Китая.

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В настоящее время, согласно прогнозам, к 2021 году рынок 5G удвоится. В следующем году все ключевые регионы должны еще больше расширить свое покрытие сетями 5G. Если в начале 2020 года в продаже не было ни одного телефона 5G по цене 300, то сейчас существует множество телефонов среднего класса стоимостью менее 250 долларов. Более того, компания Realme представила 1 сентября смартфон Realme V3 5G, который является самым доступным смартфоном с поддержкой сети 5G по цене менее 150 долларов. По словам Шэнтао Цзинь, аналитика Canalys, это событие наступило на три месяца раньше, чем ожидалось, и вызовет лавинообразный рост в других регионах мира.

По мнению исследовательской компании средняя цена продажи 5G телефонов в Европе упадет до 765 долларов в следующем году, а к концу 2024 года средняя цена смартфонов 5G должна достичь 477 долларов.