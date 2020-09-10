Появилось видео распаковки и изображения карты NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition
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О новейших графических картах Nvidia уже все известно, по крайней мере о первых трех из них. Теперь пришло время взглянуть на референсную карту NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition. Анонсированные игровые графические процессоры на базе архитектуры NVIDIA Ampere обещают самый большой скачок в производительности за всю историю развития трехмерной графики. В сети уже появились предварительные результаты тестирования в некоторых приложениях, но для получения точных значений придется немного подождать появления карт в продаже и снятия эмбарго на публикации обзоров. Сегодня появилась возможность получить представление о карте Founders Edition.
Упаковка NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition получилась еще более минималистичной, чем прежде, однако не лишена привлекательности и многим придется по вкусу. Расположение карты в коробке изменилось с вертикального на горизонтальное. Под картой находится отсек с аксессуарами и информационным буклетом, а также новым 12-контактным переходником для подключения к блоку питания.
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Напомню технические характеристики видеокарты GeForce RTX 3080. Ускоритель имеет 68 модулей SM, что дает в общей сложности 8704 ядра CUDA. В дополнение к ядрам CUDA карта оснащена 68 RT ядрами следующего поколения, 272 тензорными ядрами, 272 TMU и 96 ROP. Карта имеет базовую тактовую частоту 1440 МГц и тактовую частоту 1710 МГц в boost режиме, а TDP составляет внушительные 320 Вт.
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Что касается памяти, то NVIDIA GeForce RTX 3080 комплектуется 10 ГБ памяти новейшего стандарта GDDR6X. Благодаря последнему поколению чипов Micron GeForce RTX 3080 может похвастаться скоростными характеристиками памяти до 19,0 Гбит/с, что при использовании 320-битного интерфейса шины обеспечит совокупную пропускную способность 760 Гбит/с.
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