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Сегодня появилась информация, что игровая студия Avalanche Studios ведет работу над новым не анонсированным высокобюджетным и высококлассным ААА проектом. Avalanche Studios известна своими сериями игр, таких как Just Cause, Rage и Mad Max. и зарекомендовала себя как ведущего разработчика проектов с открытым миром.

Эта информация появилась благодаря недавно опубликованному объявлению о поиске новой вакансии. Avalanche Studios ищет программиста игровой анимации, который присоединится к их нью-йоркской студии, чтобы работать над "крупнейшим и величайшим ААА проектом, над которым она когда-либо работала". В объявлении не используется термин "открытый мир", но, учитывая историю Avalanche Studios, можно с уверенностью сказать, что именно к таким играм и будет относиться загадочная игра. Однако, похоже, что на этот раз Avalanche Studios сосредоточится не только на открытом мире, поскольку они также хотят "повысить качество анимации намного дальше, чем делали раньше". Дизайн и анимация моделей персонажей в играх Avalanche Studios всегда вызывали вопросы экспертов игровой индустрии, поэтому остается только поприветствовать стремление студии улучшить это направление.

Что касается самой игры, то здесь остается только гадать. Нью-Йоркская студия Avalanche Studios обычно специализируется на крупных играх для сторонних издателей, таким образом,стоит ожидать чего-нибудь в этом ключе. Возможно речь идет об очередной части франшизы Just Cause или продолжении серии Rage, а возможно, что студия действительно готовит, что-то новенькое, что заставит нас, как говорил герой Анатолия Папанова в фильме Бриллиантовая рука, забыть обо всем на свете.

Напомню, что в настоящее время Systemic Reaction, являющаяся подразделением Avalanche Studios, работает над кооперативным шутером о динозаврах-мутантах Second Extinction.