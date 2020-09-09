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NVIDIA GeForce RTX 3080 протестирована в Geekbench OpenCL

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 Информация о тестировании видеокарты GeForce RTX 3080 в последние несколько дней появляются с завидной регулярностью. Теперь к ним можно добавить и Geekbench. На данный момент имеются достаточно  противоречивые результаты тестирования новинки. Первые результаты от Digital Foundry предполагают, что RTX 3080 значительно превосходит RTX 2080 во многих играх, а тесты в игре Ashes of the Singularity, опубликованные @_rogame, показали, что RTX 3080 примерно на 26% мощнее RTX 2080 Ti. 

 Тем не менее, ресурс 3DCenter изучил записи Geekbench и определил, что GeForce RTX 3080 имеет существенное преимущество в производительности по сравнению со своими предшественниками. RTX 3080 опережает RTX 2080 на 86% в Geekbench 5 OpenCL и намного опережает RTX 2080 Ti. Однако, согласно 3DCenter, карта RTX 3080 требует почти в три раза большей вычислительной мощности для достижения этих результатов, что делает RTX 2080 более эффективной картой, по крайней мере, в Geekbench  5 OpenCL.
 @TUM_APISAK также обнаружил тесты Geekbench 4 OpenCL для RTX 3080, где она набрала 468 948 баллов, что показывает производительность новой видеокарты близкой  к GeForce RTX 2080 Ti, при этом две карты разделяют примерно  25% при тестировании на одной системе. Стоит отметить, что это всего лишь один синтетический тест, и кроме того GeForce RTX 3080 значительно дешевле GeForce RTX 2080 Ti, что говорит не в пользу последней. Однако, стоимость GeForce RTX 2080 Ti будет неуклонно снижаться, что может привлечь покупателей.

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