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С момента выпуска первых умных часов прошло несколько лет, однако, похоже, что 2020 год станет годом, когда эти носимые устройства достигнут пика своей популярности среди потребителей. Это не случайно, поскольку все больше производителей электронных гаджетов предлагают свою продукцию в данном сегменте, что приводит к постепенному снижению стоимости устройств. Стоит отметить, что рынок носимых устройств сумел довольно хорошо преодолеть кризис, связанный COVID-19.

Одной из компаний, присоединившихся к этому сегменту в 2020 году стала Realme. Компания, которая завоевала мир конкурентоспособными смартфонами, теперь готова и дальше укреплять свое присутствие в сегменте носимых устройств. По данным FCC, скоро в продаже должны появиться новые умные часы компании, получившие название Realme Watch S Pro.

FCC опубликовал несколько фотографий, раскрывающих дизайн новых умных часов, а также основные характеристики. Если предыдущие Realme Watch были квадратной формы, то новое носимое устройство будет иметь круглый форм-фактор.

Часы Realme Watch S Pro оснащены 1,39-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселей и режимом Always On. Вес новых носимых часов составляет 63,5 г, а диаметр - 46,1 мм, толщина 12,8 мм. Аккумуляторная батарея имеет емкость 420 мАч. Realme установит на новые часы собственное программное обеспечение вместо Android Wear. Оно не такое продвинутое, но благодаря ему пользователи получат несколько полезных функций и более продолжительное время автономной работы.

Часы можно полностью интегрировать со смартфоном для отображения уведомлений, управления воспроизведением музыки и управления камерой.

Полные характеристики Realme Watch S Pro:





Название устройства: Realme Watch S Pro;

Внутреннее название: RMA1864;

Дисплей: 1,39-дюймовый AMOLED, 454 × 454 точек;

Версия BT: BLE;

Поддержка GPS и ГЛОНАСС;

Датчики: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический пульсометр, датчик освещения;

Размеры: 46,1 x 12,8 мм;

Вес: 63,5 г;

Источник питания: 3,8 В батарея полимерная литиевая батарея емкостью 420 мАч.





Точной даты запуска часов пока нет, но учитывая что они уже имеют сертификацию FCC, их запуск уже очень близок.