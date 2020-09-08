LG Wing снова появился на видео, демонстрируя поворотный механизм в действии
На данный момент точно известно, что название LG Wing является официальным, а запуск устройства состоится 14 сентября, т.е. примерно через неделю. Смартфон является частью новой линейки устройств, которую LG запускает под маркой "Explorer Project", это означает, что мы можем ожидать в будущем появление более смелых и экспериментальных разработок. Одно видео с устройством в действии уже появлялось в сети, в нем подчеркивается дополнительная функциональность, которую привносит дизайн с поворотным дисплеем.
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Однако в новом видео основное внимание уделяется тому, как закрываются дополнительный и основной дисплей. Процесс выглядит относительно простым: пользователь в клипе закрывает основной дисплей, используя только одну руку. Но, как и следовало ожидать, Wing будет несколько толще, чем средне статистический смартфон. Тем не менее, он не выглядит таким громоздким, как Samsung Galaxy Fold, но дополнительный вес и размер станет компромиссом для дополнительной полезной площади экрана, которую предлагает такой дизайнерский подход.
Что касается производительности, то предполагается, что устройство будет оснащено тем же чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G среднего уровня, что и предыдущий аппарат LG Velvet. После нескольких лет неудач, компания LG добилась определенного успеха с Velvet, поскольку он предлагает премиальный дизайн, но по более доступной цене, обеспечиваемой использованием чипсета высокого уровня в среднем сегменте. Ожидается, что такой же подход с новым LG Wing приведет к тому, что устройство будет стоить около 1000 долларов США, что сделает его более привлекательным вариантом по сравнению с такими устройствами, как Galaxy Fold и Microsoft Surface Duo.
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