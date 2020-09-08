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На данный момент точно известно, что название LG Wing является официальным, а запуск устройства состоится 14 сентября, т.е. примерно через неделю. Смартфон является частью новой линейки устройств, которую LG запускает под маркой "Explorer Project", это означает, что мы можем ожидать в будущем появление более смелых и экспериментальных разработок. Одно видео с устройством в действии уже появлялось в сети, в нем подчеркивается дополнительная функциональность, которую привносит дизайн с поворотным дисплеем.

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Однако в новом видео основное внимание уделяется тому, как закрываются дополнительный и основной дисплей. Процесс выглядит относительно простым: пользователь в клипе закрывает основной дисплей, используя только одну руку. Но, как и следовало ожидать, Wing будет несколько толще, чем средне статистический смартфон. Тем не менее, он не выглядит таким громоздким, как Samsung Galaxy Fold, но дополнительный вес и размер станет компромиссом для дополнительной полезной площади экрана, которую предлагает такой дизайнерский подход.

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Что касается производительности, то предполагается, что устройство будет оснащено тем же чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G среднего уровня, что и предыдущий аппарат LG Velvet. После нескольких лет неудач, компания LG добилась определенного успеха с Velvet, поскольку он предлагает премиальный дизайн, но по более доступной цене, обеспечиваемой использованием чипсета высокого уровня в среднем сегменте. Ожидается, что такой же подход с новым LG Wing приведет к тому, что устройство будет стоить около 1000 долларов США, что сделает его более привлекательным вариантом по сравнению с такими устройствами, как Galaxy Fold и Microsoft Surface Duo.