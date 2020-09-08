Xbox Series S и ее стоимость официально подтверждены Microsoft
Буквально несколько часов назад в сети появилась информация о консоли Xbox Series S и ее стоимости, а теперь компания Microsoft сама подтвердила существование консоли и ее цену в 299 долларов.
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Консоль должна была быть официально представлена в ближайшее время, однако после появления широкомасштабной утечки смысла затягивать это мероприятие просто не было.
Как и было предположено консоль Xbox Series S будет иметь только цифровую версию и не получит оптического привода. Бюджетная версия консоли от Microsoft будет иметь размер на 60% меньше, чем Xbox Series X, и будет комплектоваться NVME SSD накопителем емкостью 512 Гб. Кроме того, Xbox Series S, имеет аппаратную трассировку лучей, затенение с переменной скоростью (VRS), переменную частоту обновления, сверхнизкую задержку, масштабирование игр до 4K и воспроизведение мультимедиа разрешением 4K.
Еще в июне текущего года сообщалось о некоторых предполагаемых технических характеристиках консоли под кодовым названием Lockhart. Основываясь на тех слухах, было высказано предположение, что консоль сможет показывать производительности в разрешении 1080p на уровне 60 fps или 30 fps при разрешении 1440p. Однако, согласно новому трейлеру, можно ожидать еще более высокой частоты кадров в разрешении 1440p вплоть до 120 кадров в секунду.
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