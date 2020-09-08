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Как известно компания NVIDIA представила новый 12-контактный разъем питания вместе со своими игровыми графическими картами GeForce серии RTX 30xx, чтобы обеспечить их надежную работу, так как карты имеют высокое энергопотребление. Новые карты серии RTX 30xx имеют значения энергопотребления требования графического процессора 220 Вт, 320 Вт и 350 Вт для GeForce RTX 3070, 3080 и 3090 соответственно. Размер нового 12-контактного разъема примерно такой же, как у одного 8-контактного разъема PCIe, но он может обеспечить значительно большую мощность при том же занимаемом пространстве. Тем кто захотел приобрести новую карту NVIDIA не стоит беспокоиться, так как компания предоставит адаптер в комплекте с видеокартой для преобразования двух 8-контактных разъемов в один 12-контактный разъем, однако это потребует дополнительного места для организации оптимальной укладки кабелей.

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Глядя на такую проблему, компания Corsair объявила о разработке специального кабеля, который будет полностью совместим со всеми модульными источниками питания CORSAIR Type 3 и Type 4, чтобы обеспечить оптимальное соединение блока питания и графической карты. Новый кабель соединяет два порта блока питания PCIe напрямую с новым 12-контактным разъемом и в настоящее время находится в стадии разработки и тестирования. Кроме того, Corsair также теперь официально рекомендует мощность блока питания не менее 850 Вт для GeForce RTX 3090. 12-контактный кабель Corsair должен поступить в продажу 17 сентября, в тот же день, что и карты серии RTX 30xx.