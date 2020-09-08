Технология DLSS от NVIDIA версии 2.1 обеспечивает поддержку VR гарнитур
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Многие наверняка знают, что технология компании NVIDIA под названием Deep Learning Super Sampling (DLSS) является методом глубокого обучения, который использует искусственный интеллект для масштабирования визуализированных кадров. Эта технология получает все большее распространение и поддержку и позволяет значительно повысить производительность за счет запуска игры с более низким разрешением и последующим повышением качества выводимого изображения до почти идентичного уровня детализации без использования DLSS, но с большим разрешением. Технология DLSS основывается на тензорных ядрах графических процессоров Nvidia серий GeForce RTX 20 и GeForce RTX 30 и позволяет повысить производительность вплоть до 70% без существенной потери качества картинки.
Недавней компания NVIDIA объявила, что обновленная технология DLSS версии 2.1 обеспечит совместимость с VR с разрешением 8K и поддержкой динамического разрешения. Введение DLSS 2.1 поможет обеспечить более захватывающий игровой процесс на VR гарнитурах следующего поколения. Гарнитуры VR обычно имеют постоянную частоту 90 кадров в секунду при разрешении до 2880x1600 пикселей, а некоторые гарнитуры, такие как Valve Index, например, поддерживают до 144 Гц. Технология DLSS позволит изначально выводить VR приложения с половинным разрешением и интеллектуально масштабировать, чтобы обеспечить высокую частоту кадров и качество.
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