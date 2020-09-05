Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Первого сентября наконец-то произошло событие, которого ждали все любители компьютерных игр на протяжении последнего года, а именно анонса игровых графических карт нового поколения от компании Nvidia на базе архитектуры Ampere. Мужик в кожаной куртке анонсировал видеокарты GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Однако многие поклонники продукции Nvidia были разочарованы характеристиками младшего на данный момент графического процессора поколения Ampere. Если быть точным, то не адаптер как таковой, а её комплектацию оперативной памятью стандарта GDDR6, так как старшие представители получили новейшую GDDR6X. Однако, оставалась надежда, что GDDR6 в GeForce RTX 3070 будет иметь максимальные для нее скоростные характеристики. Но, согласно информации на странице карты ZOTAC RTX 3070 Twin Edge (модель: ZT-A30700E-10P) и RTX 3070 DUAL от ASUS, будущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 использует память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с, это развеивает предположения, что NVIDIA использует самую быструю память GDDR6 16 Гбит/с для RTX 3070.

Напомню, что компания Nvidia использует более быструю память GDDR6X 19,5 Гбит/с и 19 Гбит/с для RTX 3090 и RTX 3080, которые она разработала совместно с крупнейшим производителем чипов памяти Micron Technology. Использование GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и 256 битную шину дает карте GeForce RTX 3070 такую же пропускную способность памяти 448 ГБ/с, что и у прошлогодней GeForce RTX 2070.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Выход новейших видеокарт NVIDIA планируется на 17 сентября для GeForce RTX 3080, 24 сентября для GeForce RTX 3090, а GeForce RTX 3070 появится на полках магазинов в октябре по цене от 499 долларов.