Новое обновление драйвера беспроводных сетей Intel исправляет сбои Windows 10 и повышает производительность
Всем пользователям персональных компьютеров известно, если драйверы повреждены или устарели, могут возникнуть проблемы, особенно после обновления компонентов Windows 10. Это может привести к сбоям и проблемам со стабильностью, поскольку драйвер является частью программного обеспечения, которое позволяет компонентам Windows 10 работать вместе и распознаваться периферийными устройствами.
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Корпорация Intel выпустила новое обновление драйвера беспроводных сетей для Windows 10, чтобы исправить возникающие сбои системы и повысить ее производительность, а также скорость беспроводного соединения.
На этой неделе было выпущено обновление драйвера Intel Wi-Fi версии 21.120.0, однако, оно не сразу появится у всех пользователей, так как Intel применяет свой обычный постепенный подход к развертыванию обновления драйвера.
Основываясь на отзывах пользователей, компания Intel ограничит выпуск драйверов Wi-Fi версии 21.120.0, 20.70.18.2 или 19.51.30.1. Также стоит отметить, что это обновление распространяется только для некоторых беспроводных адаптеров. Ниже можно ознакомиться с полным списком поддерживаемых адаптеров:
- Wireless-AC 95602
- Wireless-AC 94622
- Wireless-AC 94612
- Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit2
- Wi-Fi 6 AX201
- Wi-Fi 6 AX200
- Wireless-AC 92602
- Wireless 7265 (Rev D) Family
- Dual-Band Wireless-AC 82652
- Dual Band Wireless-AC 82602
- Dual Band Wireless-AC 3168
- Dual Band Wireless-AC 3165
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Проверить модель своего беспроводного адаптера можно с помощью диспетчера устройств Windows.
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