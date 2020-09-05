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Новое обновление драйвера беспроводных сетей Intel исправляет сбои Windows 10 и повышает производительность

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 Всем пользователям персональных компьютеров известно, если драйверы повреждены или устарели, могут возникнуть проблемы, особенно после обновления компонентов Windows 10. Это может привести к сбоям и проблемам со стабильностью, поскольку драйвер является частью программного обеспечения, которое позволяет компонентам Windows 10 работать вместе и распознаваться периферийными устройствами.

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 Корпорация Intel выпустила новое обновление драйвера беспроводных сетей для Windows 10, чтобы исправить возникающие сбои системы и повысить ее производительность, а также скорость беспроводного соединения.

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 На этой неделе было выпущено обновление драйвера Intel Wi-Fi версии 21.120.0, однако, оно не сразу появится у всех пользователей, так как Intel применяет свой обычный постепенный подход к развертыванию обновления драйвера.

 Основываясь на отзывах пользователей, компания Intel ограничит выпуск драйверов Wi-Fi версии 21.120.0, 20.70.18.2 или 19.51.30.1. Также стоит отметить, что это обновление распространяется только для некоторых беспроводных адаптеров. Ниже можно ознакомиться с полным списком поддерживаемых адаптеров:

  • Wireless-AC 95602
  • Wireless-AC 94622
  • Wireless-AC 94612
  • Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit2
  • Wi-Fi 6 AX201
  • Wi-Fi 6 AX200
  • Wireless-AC 92602
  • Wireless 7265 (Rev D) Family
  • Dual-Band Wireless-AC 82652
  • Dual Band Wireless-AC 82602
  • Dual Band Wireless-AC 3168
  • Dual Band Wireless-AC 3165

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 Проверить модель своего беспроводного адаптера можно с помощью диспетчера устройств Windows.

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intel wi-fi wi-fi 6 wi-fi адаптер
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зато нищим быть выгодно. Я только считай на паскаль перешел) И вряд ли купленая за 10к 1070-я печь опустится... Да вообще пофигу куда она опустится
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