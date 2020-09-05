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В прошлом месяце сообщалось об одной новой проблеме в Windows 10, которая могла нарушить работу диспетчера учетных данных, что затруднило пользователям вход в определенные приложения, например, такие как Google Chrome. Кроме того, эта неприятная ошибка может также случайным образом нарушать авторизацию на веб-сайтах, если пользователь сохранит свои учетные данные в Windows 10.

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Основываясь на полученных данных, получается, что ошибка затрагивает приложения, которые используют DPAPI (Data Protection API) для защиты учетных данных, сохраненных пользователем, через диспетчер учетных данных Windows.

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По сути, DPAPI - это API, который используется настольными приложениями для защиты сохраненных паролей, когда пользователь не хочет вводить их каждый раз при входе в приложения или на веб-сайты. После выхода Windows 10 версии 2004 и недавнего накопительного обновления ошибка в Windows 10 приводит к удалению сохраненных паролей в приложениях, таких как Chrome, VPN сервисах и др.

"Chrome выводит меня из системы несколько раз в день на всех моих сайтах. Интересно, что у Edge такая же проблема (я предполагаю, из-за движка Chromium)", - отметил один из пользователей. Также один пользователь отметил, что ему не удается синхронизировать или возникают ошибки входа в собственные приложения Microsoft, такие как: Почта, Календарь, OneDrive.

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В компании Microsoft подтвердили, что им известно об этих сообщениях, и они активно исследуют проблему, но официального решения пока нет.

Интересно, что инженеры Chromium также начали собственное расследование проблемы, но их первоначальные результаты показывают, что проблема связана с Windows 10 и влияет на другие приложения в системе, которые используют DPAPI (Data Protection API).

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Если вы обновились до Windows 10 версии 2004 и у вас возникли проблемы с сохраненными учетными данными, то можно либо подождать, пока Microsoft исправит ошибки, либо переустановить Windows 10 May 2020, используя образы ISO.