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Рекламный ролик Xperia 5 II подтверждает чипсет Snapdragon 865, дисплей 120 Гц и батарею на 4000 мАч

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 Прошло всего несколько дней с тех пор, как инсайдер Эван Бласс разместил более двух десятков рекламных изображений смартфона Xperia 5 II, однако, Эван Бласс решил не останавливаться на достигнутом и снова разместил новый рекламный видео ролик будущего смартфона. Видео длится более трех минут, в течение которых компания Sony демонстрирует различные аспекты работы смартфона Xperia 5 II. Предыдущие утечки уже подтвердили, что Sony будет использовать три камеры из Xperia 1 II, но новому устройству есть чем удивить и привлечь потенциальных  покупателей.

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 Из видео видно, что смартфон Xperia 5 II имеет дисплей с частотой 120 Гц, впервые для устройств компании Sony, что, как утверждается в видео, еще больше уменьшит размытость изображения во время игры. Экран также обладает частотой дискретизации касаний 240 Гц. Кроме того, Xperia 5 II также будет иметь средство для оптимизации производительности игр, которое помимо прочего позволяет скрывать уведомления, освобождать оперативную память и блокировать панель навигации.

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 Видео ролик подтверждает, что сердцем смартфона Xperia 5 II станет флагманский чипсет Snapdragon 865 от Qualcomm, который Sony перенесла из Xperia 1 II. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Также одной из особенностей нового устройства станет наличие трех 12-мегапиксельных камер на задней стороне телефона.

 Ожидается, что компания Sony представит свой следующий флагман 17 сентября.

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Теги

sony qualcomm snapdragon snapdragon 865 sony xperia 5
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