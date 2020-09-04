Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Серия графических карт AMD Radeon RX 6000 'Big Navi', в которой будет использоваться архитектура графического процессора RDNA 2 следующего поколения, незаметно для многих, была анонсирована в игре Fortnite. Анонс представляет собой пасхальное яйцо, для нахождения которого требуется ввод определенного кода на специально созданной карте в Fortnite Creative, как сообщает HotHardware.

Как пояснил пользователь HotHardware, тизер серии AMD Radeon RX 6000 - это пасхальное яйцо, которое можно найти на карте AMD Battle Arena, специально разработанной моддером MAKAMAKES. После ввода необходимого кода появляется загадочное сообщение: "Что-то большое грядет на AMD Battle Arena!"

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Первой, кто заметил это пасхальное яйцо, была спонсируемая AMD стример, которую зовут Джина Дарлинг. Это определенно был маркетинговый ход, поскольку Джина не только играла в игру на специально созданной карте, но и знала, что нужно ввести код 6000. Это интересный способ демонстрации своих новых ускорителей на архитектуре RDNA 2 следующего поколения. Код 6000 определенно указывает на бренд AMD Radeon RX 6000, и похоже, что их запуск состоится совсем скоро.

реклама

Тем временем сотрудники AMD говорят о том, что серия Radeon RX 6000 следующего поколения удивит всех. Главный дизайнер игровых решений и маркетинга AMD недавно назвал серию GeForce RTX 30 хорошей, а также упомянул, что ему не терпится показать отличные продукты, над которыми работает команда Radeon. Скотт Херкельман (генеральный директор AMD Radeon) также ответил пользователю, который, решил, что AMD RDNA 2 не сможет достичь той же производительности, что и карты серии Geforce RTX 30.

реклама



