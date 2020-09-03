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Согласно недавнему отчету об исследовании рынка производства полупроводников, компания TSMC, похоже, совершенно не ощутила влияние как пандемии COVID-19, так и потери крупнейшего заказчика чипов в лице китайской Huawei, в следствии ограничений, наложенных правительством США. В этом году производитель не просто продолжает беспрепятственное производство, но и активно его наращивает, а также инвестирует в новейшие технологии изготовления полупроводниковых кристаллов.

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В отчете утверждается, что производственные мощности TSMC в настоящее время загружены на 60%, что во многом обусловлено ростом спроса на оборудование 5G. В своей презентации TSMC также указала, что производство ее продукция по технологии менее 28 нм выросло на 28% за текущий год, при этом объем производства 7 нм чипов втрое превысил уровень производства 2018 года. Кроме того, в отчете указывается, что компания TSMC работает над новыми техпроцессами, с ожидаемым выпуском первых 3-нм кристаллов к 2022 году.

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Ожидается, что к концу года TSMC будет производить до 140 000 единиц 7-нм пластин в месяц.

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5-нанометровый техпроцесс TSMC, похоже, также демонстрирует отличный прогресс, что является хорошей новостью для производителей смартфонов, графических процессоров и центральных процессоров. Кроме того, на данный момент производительность 5-нм процесса значительно повысилась по сравнению с 7-нм,что потенциально может привести к более дешевым 5-нм чипам в следующем году.