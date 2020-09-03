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За последние пару месяцев появлялось несколько утечек информации о необычном смартфоне LG Wing. Похоже, что они скоро исчезнут и уступят место подтвержденным данным от самого производителя, так как южнокорейский гигант подтвердил дату запуска смартфона. Грядущий смартфон будет официально представлен 14 сентября.

Данная информация стала известна благодаря размещенному компанией LG видео ролику на своем официальном YouTube-канале.

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Как недавно стало известно, ожидаемая цена смартфона LG Wing составит около 1000 долларов. Ранее в сети также появлялись небольшие видеоролики, показывающие устройство в работе. Например, в одном из видеороликов было показано, как LG Wing используется в качестве автомобильного навигатора и одновременного совершения звонков.

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Кроме того, чуть больше недели назад уникальный смартфон появился в списке GeekBench, который позволил узнать некоторые ключевые характеристики LG Wing.

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Телефон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 765G в компании с 8 Гб оперативной памяти, а в качестве графического процессора используется Adreno 620. Устройство получит 8-дюймовый основной дисплей и 4-дюймовый дополнительный дисплей. Также известно, что он будет использовать последнюю на данный момент версию операционной системы Android 10 и получит основную камеру разрешением 64 мегапикселя.