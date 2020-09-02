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Компания NVIDIA только что представила свою новую серию графических карт серии GeForce RTX 30, которая предлагает очень большой скачок в производительности и эффективности, который можно было видеть ранее в индустрии, сравнимый с лишь с выходом в своё время серии GeForce GTX 8800. Безусловно, эталоном станут карты линейки Founders Edition, однако, партнеры Nvidia предлагают свое видение новой линейки GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 и готовят собственные нестандартные вариации видеокарт.

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Второе поколение видеокарт NVIDIA RTX, представленное в серии GeForce RTX 30xx, имеет ядра RT второго поколения, обеспечивающие двукратное увеличение пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, обновленные тензорные ядра обеспечивают также двукратное увеличение производительности, приводящее к более эффективному использованию технологии DLSS.

Итак, в данной статье предлагаю ознакомиться с предложениями компании Colorful, которая к сожалению не представлена официально на российском рынке.

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В видеокартах серии GeForce RTX 30 компания COLORFUL представит совершенно новый iGame Center, объединяющий iGame Zone и iGame Dynamik Light в одном приложении, которое обеспечивает упрощенное и улучшенное управление освещением RGB, а также функцию разгона и мониторинга параметров работы видеокарт.

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Colorful Vulcan iGame GeForce RTX 30 унаследовала многофункциональный ЖК-дисплей. Новые карты поставляются с модернизированным дисплеем LCD 3.0 с размером экрана 480 мм x 120 мм. Дисплей имеет шарнир, который позволяет поворачивать дисплей на 90°, чтобы он был виден, когда видеокарта установлена вертикально. На ЖК-дисплее могут отображаться пользовательские изображения формата JPG и GIF, информация о мониторинге карты и многое другое.

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Карты серии Vulcan оснащены кулером с тремя вентиляторами и имеют трехслотовое исполнение для наиболее эффективного охлаждения графического процессора и чипов памяти. В комплект Colorful Vulcan входит набор инструментов, в котором есть отвертка, держатель VGA и ткань из микрофибры для очистки ЖК-дисплея.

Colorful iGame GeForce RTX 3080 серии Neptune оснащена СЖО третьего поколения, обеспечивающей превосходное и бесшумное охлаждение. Карта оснащена кулером с зеркальной поверхностью и RGB-подсветкой, которая создает различные световые эффекты и настраивается с помощью приложения iGame Center. IGame GeForce RTX 3080 Neptune с тонким водоблоком, полностью закрывающим плату, имеет более тонкий корпус, чем кулер стандартной конструкции

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В Neptune используются тонкие и прочные трубки премиум-класса с соединителями, поддерживающими вращение на 360°, что значительно упрощает установку видеокарты и системы охлаждения в корпусе компьютера. Карта также комплектуется кейсом для инструментов с отверткой и держателем VGA.

Графическая карта Colorful iGame GeForce RTX 30 Advanced оснащена усовершенствованной системой охлаждения Silver Shark 3.0, которая обеспечивает исключительную эффективность. Массивный трехслотовый кулер с тремя вентиляторами позволяет поддерживать стабильную работу и низкие температуры в самых требовательных играх. В серии Advanced также предусмотрена RGB-подсветка центрального вентилятора для дополнительной подсветки компонентов игрового ПК. Как и предыдущие две карты Colorful iGame GeForce RTX 30 Advanced также поставляется с ящиком для инструментов с отверткой и держателем VGA.

Видеокарта Colorful iGame GeForce RTX 30 серии Ultra отличается свежим и привлекательным внешним видом. Её световые RGB эффекты можно синхронизировать со всеми продуктами iGame через приложение iGame Center. Карта использует тонкий форм-фактор с тремя охлаждающими вентиляторами, два из которых имеет размер 90 мм, а один 80 мм, для эффективного охлаждения графического процессора.

Что касается запуска и цен, новейших карт NVIDIA, то GeForce RTX 3080 первой поступит в продажу 17 сентября, затем 24 сентября настанет черед GeForce RTX 3090, а вероятный бестселлер GeForce RTX 3070 появится на полках магазинов в октябре. Видеокарты будут продаваться по цене 1499 долларов за RTX 3090, 699 долларов за RTX 3080 и 499 долларов за RTX 3070.