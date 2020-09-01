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Как всем известно, компания Apple должна выпустить свою новую линейку смартфонов iPhone 12 уже осенью этого года. Ранее в сети появлялось множество утечек информации о предполагаемых характеристиках и внешнем виде ожидаемых многими смартфонов, особенно это касается компоновки и характеристик камер. Сегодня в сети появилась очередная утечка, показывающая фото, на котором видно заднее стекло будущего iPhone 12 Pro.

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Судя по данному изображению, по крайней мере модель iPhone 12 Pro потенциально будет иметь сканер LiDAR.

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Фотография заднего стекла iPhone 12 Pro была опубликована пользователем Twitter под ником Mr. White. На изображении показаны два варианта заднего стекла iPhone в цвете Space Gray. Стоит обратить внимание, что на одном из них есть дополнительное отверстие под сверхширокоугольным объективом. Возможно, именно в нем будет находиться сканер LiDAR. Помимо этого, на заднем стекле имеются три обычных отверстия для объективов камер и еще одно для светодиодной вспышки TrueTone. Поскольку на каждом заднем стекле есть три отверстия для камер, то естественно предположить, что оба являются Pro вариантами смартфона iPhone 12.

Так как только одна из задних стеклянных панелей имеет вырез для сканера LiDAR, то можно сделать вывод, что он предназначен для более крупного iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем. Другая модель без дополнительного выреза может быть стандартным iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем. Всё это означает, что только более крупный iPhone 12 Pro Max будет оснащен сканером LiDAR. Это подтверждает предыдущие слухи и утечки.

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Напомню, что компания Apple впервые представила сканер LiDAR в iPad Pro 2020 года, который призван улучшить работу с дополненной реальностью и улучшить определение глубины.