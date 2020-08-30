Пресс фото и промо-ролик Xperia 5 II утекли в сеть
Компания Sony, которая в настоящее время мягко говоря не блещет на рынке смартфонов, готовится представить новую флагманскую модель Xperia 5 II. Официальный анонс телефона должен состояться менее чем через три недели, но некоторая информация о нем уже блуждает по Интернету.
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Сегодня не безызвестный @evleaks опубликовал два высококачественных рендера смартфона Xperia 5 II в сером и черном цветах, дополнив тем самым ранее опубликованное в прессе фото синей версиии ничем от него не отличающихся.
В предыдущих утечках сообщалось о том, что смартфон будет работать под управлением чипсета Snapdragon 865 от Qualcomm, компанию которому составят 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Флагман от Sony должен получить 6,1-дюймовый OLED дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 240 Гц.
На задней стороне смартфона расположен модуль из трех объективов, включающий основной датчик разрешением 12 Мп с диафрагмой f/1.7 с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и полем зрения 82 градуса, телеобъективом разрешением 12 Мп с диафрагмой f/2.4 и трехкратным оптическим увеличением, а также сверхширокоугольный 12-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/2.2, эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм и полем зрения 124 градуса. модуля с записью видео 4K при 120 кадрах в секунду. Xperia 5 II должен обеспечить потрясающую запись видео со скоростью 120 кадров в секунду в режиме 4K HDR. Кроме того, телефон оснащен функцией Optical SteadyShot, являющейся фирменной системой гибридной стабилизации изображения.
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Телефон имеет габаритные размеры 158 х 68 х 8 мм. Он питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч аккумулятор на 4000 мАч и работает на ОС Android 10. . в онлайн-формате.
Кроме того, в сети появился промо-ролик грядущего смартфона, который выглядит вполне официально.
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Официальная презентация состоится 17 сентября на мероприятии IFA 2020.
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