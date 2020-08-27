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Vivo представила Y20 и Y20i на индийском рынке

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 Компания Vivo представила новую версию бюджетных смартфонов серии Y, а именно Vivo Y20 и Vivo Y20i на индийском рынке.

 Оба устройства оснащены 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную селфи камеру разрешением 8 мегапикселей, довольно тонкие рамки по бокам и большой подбородок. За работу смартфонов Vivo Y20 и Y20i отвечает бюджетный чипсет Snapdragon 460 компании Qualcomm. Также оба смартфона комплектуются внутренним накопителем объемом 64 Гб, расширяемого благодаря поддержке карт памяти microSD емкостью до 256 Гб. Смартфон Vivo Y20 будет комплектоваться оперативной памятью объемом 4 Гб, в то время как Y20i получит только 3 Гб оперативной памяти.

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 Что касается оптики, то с задней стороны находится блок из трех камер с основным датчиком разрешением 13 мегапикселей, датчиком для макросъемки разрешением 2 Мп и датчиком глубины разрешением 2 Мп. Дактилоскопический сенсор расположен в кнопке питания. Оба смартфона имеют 3,5-мм аудиоразъем, работают на собственной системе Funtouch OS 10.5 на базе Android 10. За питание устройств отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

 Старшая модель будет доступна в двух цветах Obsidian Black и Dawn White, а младшая в версиях Nebula Blue и Dawn White.

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 Стоимость смартфона на индийском рынке составляет 12 990 индийских рупий, что равняется 175 долларам, в то время как младший представитель оценен в 11 490 индийских рупий, то есть 155 долларов. Оба устройства будут доступны для покупки с 28 августа и 3 сентября соответственно. О возможности появления смартфонов на других рынках пока не известно, но очевидно, что данное событие не заставит себя долго ждать.

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