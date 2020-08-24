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Первое сентября станет не только важным днем для каждого школьника, но также ожидаем многими фанатами высоких технологий и любителей компьютерных игр. Но не только школьники и геймеры ждут этот знаменательный день. 1 сентября также ожидается официальный анонс смартфона Realme X7 Pro.

Согласно имеющейся информации Realme X7 Pro получит изогнутый дисплей размером 6,55 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит. В то же время экран имеет 4096 уровней настройки яркости, использует технологию COP и имеет более узкую нижнюю рамку. В отверстии в верхнем левом углу экрана находится фронтальная камера для селфи разрешением 32 Мп. Серия Realme X7 будет комплектоваться чипсетом MediaTek Dimensity 1000+, компанию которому составят 8 Гб оперативной памяти.

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На задней панели смартфона находится модуль из четырех датчиков разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп. Также вся серия будет поддерживать быструю зарядку мощностью 65 Вт. В то же время другой блоггер Weibo сказал, что машина будет использовать схему процесса AG на задней панели.

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Кроме того, смартфоны серии используют технологию AG для предотвращая появление отпечатков пальцев на корпусе. Сзади расположена фраза Dare to Leap, имеющая двоякий подтекст. С одной стороны, это смелый шаг в плане производительности и конфигурации. А с другой стороны, дизайн специально создан для молодого поколения, открытого для экспериментов и смелых рискованных поступков.