Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня появилась информация о скором выпуске смартфона Realme 7. Данная новость поступила от известного инсайдера Sudhanshu Ambhore. Он утверждает, что смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro должны появиться на индийском рынке в начале сентября. Серия Realme 7 придет на смену серии Realme 6, которая была запущена в марте текущего года. Вызывает удивление столь скорое обновление линейки, так как между выпуском смартфонов прошло всего шесть месяцев. В настоящее время имеется информация о конфигурации памяти и цветовых вариантах серии Realme 7.

Прежде всего, давайте посмотрим на конфигурации, которые будут иметь смартфоны серии Realme 7. Согласно данным Sudhanshu Ambhore, в продажу поступит три варианта Realme 7 следующих конфигураций:

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти;

6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти;

реклама

8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Отрадно, что Realme установила минимальный объем оперативной памяти в 6 Гб в каждом варианте, так как после каждого обновления Android, пямяти требуется все больше и больше. Возможно в следующем году такой объем станет стандартом в смартфонах среднего уровня. Смартфон Realme 7 будет доступен в двух цветовых вариантах, включая Mist Blue и Mist White.

реклама

Что касается Realme 7 Pro, то он будет представлен в двух вариантах с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, а также с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Pro версия будет доступен в двух цветовых вариантах, включающих Mirror Blue и Mirror Silver.

Также есть информация, что кроме двух указанных телефонов серии 7, также появится смартфон Realme 7i, аналогично предыдущему Realme 6i.

реклама

Кроме того, имеется информация, что смартфон Realme X7 может быть выпущен как Realme 7 Pro на международном рынке. Если это так, то будущие покупатели получат отличные характеристики в своем смартфоне. Realme X7 оснащен 6,43-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением Full HD+ с соотношением сторон 20: 9 и оснащен восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц, комплектуется до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб встроенной памяти.