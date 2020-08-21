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Как известно, Nokia в ближайшее время планирует выпустить множество новых смартфонов. Один из самых доступных по цене должен появиться в следующем месяце под названием Nokia 3.4. Сегодня смартфон Nokia был замечен в тестовом приложении GeekBench. Согласно информации ресурса 91Mobiles, это устройство станет преемником Nokia 3.2 и получит название Nokia 3.4.

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Смартфон появился на Geekbench под кодовым названием "Doctor Strange". Не стоит этому удивляться, так как HMD Global уже не в первый раз использует имена персонажей Marvel для кодировки названий своих смартфонов.

По информации Geekbench смартфон поставляется с операционной системой Android 10. Согласно спецификациям из теста, протестированный смартфон оснащен 3 Гб встроенной оперативной памяти, но вполне возможно, что также будут версии устройства с 2 Гб или 4 Гб оперативной памяти. Самым главным, что можно для себя подчеркнуть, так это чипсет смартфона, в качестве которого выступает бюджетная SoC Snapdragon 460 от компании Qualcomm.

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Что касается оценки производительности, то новый смартфон от HMD Global набрал 252 балла в одноядерном тесте и 1259 баллов в многоядерном тесте. Никаких сюрпризов не произошло, результат вполне ожидаем для бюджетного чипсета.

Как уже говорилось выше, кроме Nokia 3.4 компания собирается выпустить пять смартфонов до конца текущего года, два из которых получат поддержку сетей 5G, а именно Nokia 9.3 PureView 5G и Nokia 7.3 5G. Их выход ожидается в четвертом квартале 2020 года, в декабре вместе с Nokia 6.3. Выход бюджетных смартфонов Nokia 2.4 и Nokia 3.4 состоится намного раньше в сентябре.

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Nokia 9.3 PureView 5G станет флагманом в линейке Nokia. Смартфон будет оснащен мощным процессором Snapdragon 865 с поддержкой сетей 5G и может стать одним из первых устройств, оснащенных фронтальной камерой под дисплеем. Кроме того, экран будет иметь частоту обновления 120 Гц, а с задней стороны должен быть расположен модуль из пяти камер, характеристики, которых пока остаются неизвестны.